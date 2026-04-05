Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Denetim Kuruluna Kayserili Müfettiş Seçildi

Genel kurulda yapılan kapalı oylama sonucunda Erkan Altıok, tek aday olarak girdiği seçiminde oy çokluğuyla TMOK Denetim Kuruluna seçildi.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla bölgesinden olan Başmüfettiş Erkan Altıok, aynı zamanda Denetleme Kurulu seçimlerinde de en yüksek oyu alarak birinci sıradan seçildi.

Denetleme Kurulu Seçiminde Rekor Oy

Genel kurulda en dikkat çeken bölüm, Denetleme Kurulu için yapılan oylama oldu. Bir önceki yönetimle ilgili hazırlanan denetleme raporunun ardından yönetim değişikliğine gidilmesi, bu seçimi daha da kritik hale getirdi. Altıok’un aldığı yüksek oy, hem spor dünyasında hem de Kayseri kamuoyunda takdirle karşılandı.

Kafkas Camiasında Gurur Kaynağı

Uzun yıllardır kamu görevinde bulunan ve denetim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Erkan Altıok’un seçimi, özellikle Kafkas camiasında büyük sevinç yarattı. Altıok’un disiplinli çalışmaları ve kamu yönetimindeki tecrübesi, TMOK’un yeni döneminde güçlü bir denetim anlayışının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kayseri’li hemşerisi Cemil Görücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altıok’u tebrik ederek, “Kayseri’li hemşerimiz, dostum Sayın Erkan Altıok’u tebrik ederim. En yüksek oyla seçilerek Denetleme Kurulu’na layık görüldü. Gurur duyduk.” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla birlikte, Kayseri spor camiası Türkiye’nin en önemli spor kurumlarından birinde güçlü bir temsil elde etmiş oldu. Altıok’un bu başarısı, TMOK’ta yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.