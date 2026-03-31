Türkiye-Moğolistan İlişkilerinde Yeni Adım: Hulusi Akar ve Büyükelçi Gombosuren Görüştü

Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği vurgulandı. Akar, Türkiye ile Moğolistan arasındaki coğrafi mesafenin uzak olmasına rağmen, kalpler arasındaki bağın çok yakın olduğunu ifade ederek, “Moğolistan’ı kardeş olarak görüyoruz. Ortak tarihten aldığımız güçle ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

Akar, Moğolistan’da Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından açılan fişek fabrikasının iki ülke arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğunu belirterek, parlamenter diplomasinin önemine dikkat çekti. Ayrıca askeri eğitim alanındaki işbirliğinin sürdüğünü, bölgenin barış ve huzuru için ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Büyükelçi Gombosuren ise Türkiye’nin Moğolistan’da açtığı fabrikanın işletmeye başladığını hatırlatarak teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz hafta iki ülkenin savunma bakanları arasında gerçekleşen görüşmeye değinen Gombosuren, Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’nın geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ilişkileri ileriye taşıdığını söyledi.

Bu buluşma, Türkiye ile Moğolistan arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğinin daha da güçleneceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.