Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı: 'Gaziler günü bu aziz vatana canına adayan kahramanların günüdür'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında anma ve çelenk bırakma töreni gerçekleşti. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon

Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğg. Vedat

Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan,

Şenol Esmer, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tugğ. Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği

Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş

Temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan protokol heyeti ve beraberindekiler İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, “Anadolu’yu işgal etmek ve Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 100 yıl önce bugün Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında ki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesinde hezimete uğratılmış ve bir sene sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Savaşın seyrini değiştirerek bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya Meydan Muharebesinin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e zaferin anısına 19 Eylül 1921 tarihinde mareşallik rütbesi ve gazi unvanı tevil etmişlerdi. Gaziler günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de kuruluş günüdür. Gaziler günü bu aziz vatana canına adayan kahramanların günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler şehitlerimizler birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehdide maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları istiklal savaşında, Kore savaşında, Kıbrıs Savaşında ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol heyeti ve beraberindekiler, Kartal Şehitliği’ne giderek dua okudu. Şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bırakan protokol, daha sonra Asri Mezarlık’taki polis şehitliğini de ziyaret etti.