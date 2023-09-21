Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, “Muhtarlar mahallenin abisi, ablası”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Bizim Mahalle’ programına katılarak moderatör Gülistan Kesik’in sorularını yanıtladı. Muhtarların çeşitli sıkıntılarından bahseden Er, “Muhtarlarımızın çok çeşitli sorunları var. Daha önceleri bizim muhtarlık vazifesi yaptığımız yıllarda 2010 yıllarından önce özlük haklarımızda ciddi sıkıntılarımız vardı. Maaşlarımız çok düşüktü. 1995’li yıllarda maaş değil ödenek adı altında para alınıyordu. 2012 yılından sonra bu ödenek asgari ücret bandında sabitlendi. O dönem biz taleplerimizi meclise iletmiştik. Bunların çoğunluğu karşılandı. Özellikle bizim Anadolu’da silah tutkunluğu çoktur, silah taşıma ruhsatı hakkı kazanıldı. Bürokratlarımız ve devlet büyüklerimizle konuşma görüşme imkanlarımız biraz daha arttı” şeklinde konuştu.

‘MUHTARLIK VAZİFEYE AŞIK İNSANLARIN YAPMASI GEREKEN BİR YAPILANMA’

Muhtarların neler yaptığından bahseden Er, kırsaldaki muhtarların işinin daha ağır olduğunu söyledi. ER, “Muhtarlığın kaldırılması ifadesi popülist bir yaklaşım. Onu hiç doğru bulmam çünkü muhtarlarımız ne iş yapmıyor ki? kırsaldaki muhtarlarımızın yükü çok ağır, büyükşehir yasasıyla mahalle muhtarlarımızın bir kısım yetkilerinde düşme oldu ama muhtarlarımız bağlı olduğu mahallenin abisi, ablası, amcası, annesi, teyzesi. En kolay ulaşılacak makam. Muhtarlık makamını da makam olarak görmem muhtarlık gerçekten vazifeye aşık insanların yapması gereken bir yapılanma. Devletin kanunla koruduğu seçilmiş kamu görevlisi. Muhtarların görev alanlarını, neler yaptıklarını maddelesek yüzlerce madde yazarım. Muhtar gecenin bir yarısında mahalledeki bir komşusunun, bir arkadaşının, bir seçmenin abiliğini yapar. İhtiyaç sahibi insana abilik, babalık yapar. Hanımefendi bir muhtarımız varsa çoğu öğrencilerimize annelik yapar, düşkünümüzün yanına kardeşlik yapar. Kamuyla millet arasındaki köprüden ziyade bir de bireysel ilişkiler çok önemli. Ben Kayseri merkezdeki çoğu muhtarımı kutluyorum. Muhtarlık ödeneği dedik, bu çok komik bir ödenek emin olun muhtarlarımız kendine çay, çorba parası bile etmezler. Biz siyasiler gibi değiliz, kendi kitle ağırlığımızla meydana çıkıyoruz. Kendi seçmenimizden kendimiz oy istiyoruz. Hesabı da seçmene vereceğiz. Siyasilerde keşke öyle olsa. Siyasi partilerin logoları altına girip de hiç hak etmeyen makam sahibi arkadaşlar o makama oturmasa. Kendi kitle ağırlığıyla çıksa siyasi parti yasası değişse. Bu arkadaşlarda milletimize hesap versin. Bizim muhtarımız 4 yıllığına seçiliyor, bütün muhtar arkadaşlarımız 4 yılda bir seçmenin karşısına çıkıyor. Eğer layıkıyla hizmet ettiyse, oradaki seçmenimiz bir dahaki döneme tercihini yine ondan yana kullanıyor. Muhtarlık vazifesi gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

‘MUHTAR MİLLETİN MEMLEKETİN HİZMETKARI OLUR’

Muhtarların seçilmiş kamu görevlileri olduğu, işlerini aksatmaları halinde idari ve hukuki yaptırımlar uygulandığını belirten Er, “Muhtar seçilmiş kişi manasına geliyor. Muhtarlık vazifesi, askerlik, polislik gibi. Böyle kutsal zor meslekler vardır ya öyle. Bizler sıcak yatağımızda yatarken askerlerimiz dağda zor şartlarda, ama o görevinin bilincinde o şartları kabul ederek seçen kişi. Muhtarlık vazifesi de hizmet makamları olduğu için buraya talip olan arkadaşlarımız asgari ücret alayım, silah taşıma ruhsatı alayım muhtar olayım yapısıyla aday oluyorsa zaten boşuna oluyor benim milletim onu bilir. Kazanamaz. Muhtarlık makamını bir hizmet makamı, hizmet aracı olarak gören şahsiyetlerden seçilir. Muhtarlarımızın çoğu köyünde ileri gelen bir ailedir. Hizmetkardır, köylüye yardımı her zaman olan insanlardır. Muhtar milletin memleketin hizmetkarı olur. Muhtarlık görevi aksatılmaz, muhtarlar herhangi görevini kötüye kullanma karşısında mülki amirleri tarafından soruşturma geçirir. Her ne kadar seçilmiş kamu görevlisi olsa da seçilmiş siyasilerin de hukuk önünde hesap verdiği gibi bu muhtarlarımız da gerek idari yaptırımla gerek hukuki yaptırımlara çarptırılır. Muhtarlarımız genelde mesai saatini yazar, mülki amirine imzalatır ve muhtarlığın kapısına asar. O saatleri dışında insani bir olay çıkar, muhtarlık alanını terk edecek olursa bağlı olduğu kaymakamlığa bilgi verir. Muhtarların il dışına çıkması direk mülki amirlerinin izniyle mümkündür. Muhtar istediği gibi il dışında gezemez. Mesai saati dışında da olsa gidemez. Çünkü seçilmiş kamu görevlisidir” diye konuştu.