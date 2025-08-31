Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatı aştı

  • Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı geçtiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı geçtiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Temmuz 2025 itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 120 bin megavatı aştı. Bugün geldiğimiz noktada, yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 73 bin megavatı geçerken, yerli kaynaklardan elde ettiğimiz kurulu güç 84 bin megavatın üzerine çıktı. Bu tablo yerli ve sürdürülebilir enerji hedeflerimizde kaydettiğimiz ilerlemenin en somut göstergesi” ifadelerine yer verildi.

Verilere göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde en büyük payı yüzde 26,9 ile hidroelektrik santralleri aldı. Hidroelektriği yüzde 20,6 ile doğal gaz, yüzde 19,5 ile güneş, yüzde 11,4 ile rüzgar takip etti. Kömürden elde edilen kurulu güçte ise yerli kömür yüzde 9,6, ithal kömür yüzde 8,7 paya sahip oldu. Biyokütle yüzde 1,9, jeotermal enerji ise yüzde 1,4’lük dilimi oluşturdu. Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavat olarak kayıtlara geçti.

