Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücünün Eylül 2025 itibarıyla 121 bin megavatı aştığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücünün Eylül 2025 itibarıyla 121 bin megavatı aştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi kurulu gücümüz Eylül ayı sonu itibarıyla 121 bin megavatı aştı. Kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı yüzde 61’i geçerken yerli kaynakların oranı ise yüzde 71 olarak gerçekleşti. Adım adım enerjisi yüksek bir Türkiye inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan verilere göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücü kaynaklara göre şu şekilde dağıldı:

Hidroelektrik: 32 bin 290 megavat (yüzde 26,6)
Doğal gaz: 24 bin 744 megavat (yüzde 20,5)
Güneş: 24 bin 216 megavat (yüzde19,9)
Rüzgar: 14 bin 147 megavat (yüzde 11,7)
Yerli kömür: 11 bin 473 megavat (yüzde 9,4)
İthal kömür: 10 bin 456 megavat (yüzde 8,6)
Biyokütle: 2 bin 341 megavat (yüzde 1,9)
Jeotermal: bin 751 megavat (yüzde 1,4)

Haber Merkezi

