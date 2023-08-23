Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı

Yaz tatilindeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler gerçekleştiren Türkiyenin en büyük AVM'si, bu hafta da TRT Çocuk'un sevilen çizgi film kahramanı Aslan'ı Kayseri'ye getiriyor. Aslan ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 26-27 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

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  • 23.08.2023 13:02
  • Güncelleme: 23.08.2023 13:58
Türkiye'nin en büyük AVM'sinde çocuk programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaz tatilindeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler gerçekleştiren KUMSMALL AVM, bu hafta da TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanı Aslan’ı Kayseri’ye getiriyor. Aslan ve arkadaşlarının eğlenceli gösterisi 26-27 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM’de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Sadece ülkemizin değil Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, gözbebeğimiz olan çocukların daha güzel bir tatil geçirmesi için etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanları Aslan ve arkadaşları 26-27 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM’de olacak. Her iki günde de üç seans halinde gerçekleştirilecek olan gösteriler, saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de başlayacak.

Gösteriler çocuklar ve aileleri tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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