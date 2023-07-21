Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezinin yapımı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak ve İncesu'da önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi projesini yerinde inceledi.

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  • 21.07.2023 09:57
  • Güncelleme: 21.07.2023 11:06
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Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon merkezinin yapımı devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak ve İncesu’da önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında, İncesu ilçesi, Saraycık Mahallesi’nde Rehabilitasyon Merkezi yapım işine ait imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü çerçevesinde temel atma çalışmaları süren projeyi yerinde inceledi.

Büyükkılıç’a inceleme esnasında, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti.

Son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Yeşilay Gençlik ve Rehabilitasyon Merkezi adı altındaki projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak burada Sayın Valimizin tabi ki istekleri istikametinde ekiplerimiz inşaatın temelini atma ve hazır hale getirme yönündeki çalışmaları hızla sürdürüyor” dedi.

Önümüzdeki salı günü burada projenin temeli atılacak

Önümüzdeki Salı günü burada projenin temelini atacak konuma getireceklerine değinen Başkan Büyükkılıç, “Yüklenici firmamıza kolaylıklar diliyoruz. Yeşilay’ın tabi ki bu konuda yapacağı çalışmalara hem devletimizin, hem Yeşilay’ımızın, hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Belediye zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Şimdiden inşallah şehrimize hayırlı hizmetlere vesile olacak şekilde hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de “Şu an Rehabilitasyon merkezimizin inşaat çalışmalarının içerisindeyiz. Burada güzel bir çalışma yapılıyor. Bölgemize inşallah hayırlı olur” dedi.

Zeminin altyapısını Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığına vurgu yapan İlmek, “Buranın yapımına vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman ki gibi burada elini attı. Zeminin altyapısını Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bölgemize hayırlı bir tesis olur” ifadelerini kullandı.

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İHA

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