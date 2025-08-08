Türkiye'nin en çok satan araç modelleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları belli olurken, Renault, 70 bin 3 adet satış ile ilk sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), Ocak-Temmuz ayları arasındaki perakende araç satışlarına ilişkin verileri paylaştı. 6 aylık süreçte en çok satılan araç modelleri arasında zirvede 70 bin 3 adet satış ile Renault, 2. sırada 62 bin 387 satış ile Fiat, 56 bin 183 satış ile Ford yer aldı. Ayrıca yerli otomobil markası TOGG, 19 bin 821 adet satış ile listede 11. sırada kendine yer buldu.
ODMD tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılının ilk 6 ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil markaları ise şu şekilde;
1.Renault: 70 bin 3
2.Fiat: 62 bin 387
3.Ford: 56 bin 183
4.Peugeot: 47 bin 412
5.Hyundai: 36 bin 219
6.Nissan: 38 bin 900
7.Chery: 29 bin 284
8.Volkswagen: 24 bin 710
9.Aston Martin: 22 bin 122
10.Toyota: 20 bin 538
11.Togg: 19 bin 821
12.Mercedes-Benz: 22 bin 386
13.Kia: 15 bin 256
14.Citroen: 17 bin 634
15.Bmw: 18 bin 443
16.Opel: 13 bin 625
17.Jeep: 13 bin 232
18.Dfsk: 11 bin 699
19.Ford: 10 bin 950
20.Dacia: 8 bin 592