Türkiye'nin en çok satan araç modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), Ocak-Temmuz ayları arasındaki perakende araç satışlarına ilişkin verileri paylaştı. 6 aylık süreçte en çok satılan araç modelleri arasında zirvede 70 bin 3 adet satış ile Renault, 2. sırada 62 bin 387 satış ile Fiat, 56 bin 183 satış ile Ford yer aldı. Ayrıca yerli otomobil markası TOGG, 19 bin 821 adet satış ile listede 11. sırada kendine yer buldu.

ODMD tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılının ilk 6 ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil markaları ise şu şekilde;

1.Renault: 70 bin 3

2.Fiat: 62 bin 387

3.Ford: 56 bin 183

4.Peugeot: 47 bin 412

5.Hyundai: 36 bin 219

6.Nissan: 38 bin 900

7.Chery: 29 bin 284

8.Volkswagen: 24 bin 710

9.Aston Martin: 22 bin 122

10.Toyota: 20 bin 538

11.Togg: 19 bin 821

12.Mercedes-Benz: 22 bin 386

13.Kia: 15 bin 256

14.Citroen: 17 bin 634

15.Bmw: 18 bin 443

16.Opel: 13 bin 625

17.Jeep: 13 bin 232

18.Dfsk: 11 bin 699

19.Ford: 10 bin 950

20.Dacia: 8 bin 592