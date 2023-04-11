İngiltere parlamentosunda yaptığı bir konuşmayla Türkiye Tanıtım Platformu, 2022 yılının sağlık turizmiyle ilgili tanıtım yüzü olarak seçildiğini belirten Prof. Dr. Öner, “Türkiye Tanıtım Platformu 2022 yılının sağlık turizmiyle ilgili beni tanıtım yüzü olarak seçti. Buda ayrıca Kayseri ve benim için gurur vericiydi” dedi.

Türkiye’nin en genç tıp doçenti ve en genç tıp profesörlerinden biri olan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Doktor Gökalp Öner kendi alanında birçok bilimsel çalışmaya imza attı. Kayseri’de ortaya çıkardığı değerlerle, belli noktalarda yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Profesör Dr. Gökalp Öner, aldığı birçok ödül ve diplomayla çalışmalarını sürdürüyor. Kişiye özel yaptığı çalışmalarla, bilgi ve birikimle bu başarıyı elde ettiğini anlatan Prof. Dr. Öner, “Bunların hepsi bilimsel çalışmalarla aldığım bilimsel ödüller. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ne üyeliğimiz var. Türkiye’deki bütün kadın doğumcular bu derneğe üye oluyor. Bu derneğin kongreleri bizim için çok önemli. İlk ödülümü asistanken almıştım. Bir yumurta rezerv testi vardı, dünyadaki ilk kez bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmayla bize ikincilik ödülü vermişlerdi. Bu ödülü aldığımda ben Erciyes Üniversitesindeydim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladım, daha sonrada doçentliğimizi orada aldık. O dönemde de çikolata kisti ile ilgili bir çalışmam için 3’üncülük ödülü aldım. Polistik Over sendromu ile ilgili özellikle omega 3 çalışmasıyla ilgili 4’üncülük ödülüm var. Birde tüp bebekçilerin üye olduğu Türk Üreme Derneğinden 3’üncülük ödülü aldım. Muğla Üniversitesinden de Rektör hocamdan kendi alanında en çok yayını ve olan ve bilimsel çalışması en çok olan kişi olduğum için bana başarı ödülü vermişti. Daha sonrada Uşak Üniversitesinden profesörlük unvanı aldım. Harvard’da çalışmalarımız oldu. Avrupa Üreme Tıpı ve Amerika Üreme Tıp’ına üyeyim. Hacettepe Mezunuyum. Bunlar belli bir başarının sonucunda oluyor. Bu başarıda buradaki hastalarımıza yaptığımız emekle, kişiye özel yaptığımız tüp bebek tedaviler sayesinde. Tabi bu çalışmaların altının boş olmaması lazım. Eğer sizin belli bir bilgi birikiminiz ve çalışmalarınız yoksa çok bir anlamı olmuyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ VE BENİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ’

Erciyes Üniversitesi Teknopark’daki dükkanda bilimsel çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. Öner, “Bilimsel çalışmalarımızı orada yapıyoruz. Aynı zamanda bizim yürüttüğümüz yapay zekâ ile ilgili çalışmalarımız ve projelerimiz var. Tübitak projelerimizde mevcut. Bunlarda zaman içerisinde sonuçlanacak. Aynı zamanda yurt dışında da sağlık turizmi yapıyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin Sağlık Turizminde, ‘Sağlık Elçisi’ seçildim. İngiltere Parlamentosundan davet geldi. Hatta bir Lord ağırladı bizi orada. Orada Lordlar kamarası var ve milletvekilleri kamarası var. Lordlar kamarasında her lordun bağlı olduğu bir ülke var. Türkiye’de de beni takip etmişler, tüp bebek başarılar, yapay zeka çalışmaları, kişiye özel çalışmalarımdan dolayı. Ve ben Türk Bilim İnsanı olarak parlamento da konuşma yaptım. Bunun üzerine de Türkiye Tanıtım Platformu 2022 yılının sağlık turizmiyle ilgili beni tanıtım yüzü olarak seçti. Buda ayrıca Kayseri ve benim için gurur vericiydi. Tüp bebekte başarı oranlarına bakmak isteyenler Sağlık İl Müdürlüklerini ya da bakanlığı arayıp öğrenebilir. Başarı oranlarımız Türkiye ve dünya standartlarının çok çok üzerinde” şeklinde konuştu.