Türkiye'nin En Uzun Dağ Kızağı Tesisi İçin Protokol İmzalandı

Tesisin Uzunluğu: Yaklaşık 1100 metre ile Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olacak.

- Güvenlik ve Konfor: Yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile donatılacak. Her yaş grubuna uygun, kontrollü ve yüksek konforlu bir deneyim sunulması planlanıyor.

- Gece Kızak Deneyimi: Tesis, yılın her döneminde operasyonel olarak çalışacak ve ziyaretçilere gece saatlerinde de sürüş deneyimi sunulacak.

Hediye Bilet Uygulaması

Proje kapsamında, öğrencilere yönelik olarak 10 bin adet hediye bilet dağıtılacak. Bu biletler, Ekim ayının sonlarına doğru hayata geçirilecek ve çeşitli etkinliklerde çocukların bu deneyimden faydalanmaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nin yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması için çalışmalara devam ediyor. Yeni yatırımlar ve otel sayısının artırılması ile turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor. Ayrıca, tesisin çevresel etkilerini en aza indirgeyerek doğa ile uyumlu bir yerleşim oluşturulması amaçlanıyor.

Proje, Erciyes’in marka değerini artıracak ve bölgenin turizm potansiyelini daha da geliştirecek. İlerleyen süreçte, inşaatına başlanması ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.