  • Türkiye'nin En Uzun Dağ Kızağı Tesisi İçin Protokol İmzalandı

Türkiye'nin En Uzun Dağ Kızağı Tesisi İçin Protokol İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde Türkiye'nin en uzun ve en iddialı dağ kızağı tesisinin inşası için bir iş birliği protokolü imzaladı. Proje, Erciyes'i dört mevsim turizmde yeni bir seviyeye taşıma hedefiyle hayata geçirilecek.

Türkiye'nin En Uzun Dağ Kızağı Tesisi İçin Protokol İmzalandı

 Tesisin Uzunluğu: Yaklaşık 1100 metre ile Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olacak.
- Güvenlik ve Konfor: Yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileri ile donatılacak. Her yaş grubuna uygun, kontrollü ve yüksek konforlu bir deneyim sunulması planlanıyor.
- Gece Kızak Deneyimi: Tesis, yılın her döneminde operasyonel olarak çalışacak ve ziyaretçilere gece saatlerinde de sürüş deneyimi sunulacak.

 Hediye Bilet Uygulaması

Proje kapsamında, öğrencilere yönelik olarak 10 bin adet hediye bilet dağıtılacak. Bu biletler, Ekim ayının sonlarına doğru hayata geçirilecek ve çeşitli etkinliklerde çocukların bu deneyimden faydalanmaları sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nin yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması için çalışmalara devam ediyor. Yeni yatırımlar ve otel sayısının artırılması ile turizmi 12 aya yaymayı hedefliyor. Ayrıca, tesisin çevresel etkilerini en aza indirgeyerek doğa ile uyumlu bir yerleşim oluşturulması amaçlanıyor.

Proje, Erciyes’in marka değerini artıracak ve bölgenin turizm potansiyelini daha da geliştirecek. İlerleyen süreçte, inşaatına başlanması ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kablo fabrikası yangında yaralanan işçinin ölümüyle ilgili dava süreci başladı
“İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen idam yasası bütün uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırıdır”
Dijital davetiyelerin öne çıkmasıyla matbaa davetiyelerine talepte düşüş yaşandı
Dr. İbrahim Zeyd Gerçik, Mimar Sinan'ın anlam yüklü mirasını anlattı
“Petroldeki her 10 dolarlık artışın Türkiye’ye yıllık maliyeti 7 milyar dolar oluyor”
Talas’ta Hafta Sonu Mesaisi: Yeni Park Ve Otopark Alanları İncelendi
