ˆTürkiye'nin en uzun kano parkurlarından bir tanesi Layseri'deˆ

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Müdür Dursun, Yahyalı’da yapılan rafting ve Tomarza’da yapılan kano ile ilgili konuşarak; “Şimdi orada Zamantı’da biliyorsunuz bir acentemiz tarafından başvuruldu. Bütün çalışmalar yapıldı. Ben burada özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü’müzün de çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Onlarla beraber iş birliği içerisinde yaptığımız özellikle rafting ve kanoda beraber adım attık. Tabii Valiliğimiz öncülüğünde Sayın Valimizin gerçekten bizzat bütün aşamaları takibiyle beraber yerinde incelememizle bu işler gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ilk mesela o parkuru inceledikleri zaman federasyonlarla mesela uzmanlar gelirken, hangi noktadan başlanıp hangi noktada bitirilmesi yönünde federasyon raporlarını alarak bazı düzenlemelerde beraber çalıştık. Islah çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 8 km parkur yapıldı. Ama hepsini tabii gitmemiz mümkün olmayabilir. Parkur alanının uzunluğu anlamında da Türkiye'deki uzun parkurlardan bir tanesi. Orası zaten şelaleler ayrı bir değer katıyor hem de ağaçlar ayrı bir güzellik katıyor” ifadelerini kullandı.

Zamantı Irmağı Kano Merkezi yakınlarında ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tesislerin yapıldığını ifade eden Dursun, “Şimdi kano da çok detaylı incelemeler yapıldıktan sonra bizim ilgili kurum görüşlerini de aldıktan sonra bunu yapacak kişi, her başvuran bunu yapamıyor. Bunun da özel şartları var. Bir defa kullandığı ekipmanların bu uygunluğu denetleniyor. Uygun mudur değil midir onlara bakılıyor. Ve ayrıca olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi burada bot rehberinin bulunması. Bot rehberi hem yönlendirici hem cankurtaran gibi orada insanlara gittiği zaman bunu yaparken aslında yönlendirici olması anlamında önemli. Bunu sağlayan bize acenteler başvurularını yapıyor. Değerlendirmeler yapılıyor. Bütün bu kriterler uygunluğu varsa ona göre izin veriliyor. Dediğimiz gibi bazen orada baraj olduğu için su, mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şu an çalışmalar yapılıyor. Geçen gün orada işi yapan ajanslar bize fotoğrafları göndermiş. Şu an yapılıyor diye. Kano biraz daha hani raftinge göre durgun su. Daha rahat yapılabiliyor. Yani orada da yaş sınırlaması sınırlaması mevcut. Tomarza'da da Şıhbarak’ta yine Zamantı Irmağının durgun, güzel aktığı bir noktada ağaçlarla çevrili noktalarında harika bir doğal güzellik var. Büyükşehir Belediyemiz de orada farklı tesisler yapıyor. Bu yerlere giden vatandaşımızın orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması da gerekiyor. Yeme, içme ile ilgili birçok ihtiyaç. Onları da yapıyorlar, son aşamaya geldiler. Kahvaltıya da gidebilirler. Hatta bir vatandaşımızı gördüm, masasını kurmuş, kahvesini almış termos getirmiş, orada oturuyor doğanın güzelliğini, tadını çıkarmaya geldim diyor. Biraz dinlenmeye, vakit geçirmeye giden aileler var. Aile ile birlikte vakit geçirmek için önemli, güzel noktalardan bir tanesi. Buraya da gittiğimiz zaman tabii ki ilk başta doğal güzellik var ama ihtiyaçları karşılayacağınız noktalar var mı? Orada da hızlı ve pratik şekilde ihtiyaçları gidecek noktalar oluşturuldu” açıklamasını yaptı.