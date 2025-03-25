Türkiye'nin Güvenlik Vizyonu: Akar, Polonya'daki Konferansta Önemli Mesajlar Verdi

Akar, konferansta Türkiye'nin stratejik önceliklerine değinerek önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs Meselesi

Akar, Kıbrıs'taki duruma ilişkin olarak, Kıbrıslı Rumların Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek yerine, Kıbrıslı Türklere karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini açıklamaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Garanti Anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs'taki güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını yineledi ve Kıbrıs Rum tarafının geçmişte çözüm önerilerini reddettiğini hatırlattı.

Terörizm ve Hibrid Tehditler

Akar, modern tehditler arasında öne çıkan hibrid tehditlere dikkat çekerek NATO’nun bu alandaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin özellikle El-Kaide, DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını vurguladı ve 2011’den bu yana etkisiz hale getirilen 4.500’den fazla DEAŞ teröristinin bilgisini paylaştı.

Yabancı terörist savaşçıların durumu, uluslararası işbirliği ile çözülmesi gereken önemli bir mesele olarak değerlendirildi. Akar, bu teröristlerin yargılanmaları ve rehabilitasyonları için ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Güvenliğin Bölünmezliği ve NATO İşbirliği

Akar, güvenliğin bölünmezliği ilkesine vurgu yaparak, NATO'nun hem geleneksel hem de hibrid tehditlerle mücadelesindeki önemini yineledi. Türkiye’nin, NATO'nun savunma ve caydırıcılık çabalarını kesintisiz desteklediğini ifade etti ve 2025 NATO Yetenek Hedeflerini kabul ettiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin EUFOR Althea misyonundaki katkısının da bölgesel istikrara sağladığı desteğin bir göstergesi olduğunu belirten Akar, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma sektöründeki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda istekli olduklarını kaydetti.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin uluslararası güvenlik alanındaki tutumunu ve stratejik önceliklerini açık bir şekilde ortaya koyuyor.