Türkiye'nin ilk 500 firması listesine Kayseri'den 31 firma girdi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesine Kayseri'den 31 firma girdi.
- 16.12.2022 10:08
- Güncelleme: 16.12.2022 10:08
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İSO tarafından yapılan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre listede 31 Kayseri firması yer aldı. Kayseri Elektrik Perakende Satış firması ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye’nin ilk 500 firması listesine giren 31 firma şunlar:
Kayseri Elektrik Perakende Satış
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş
Mega Metal
Hes Hacılar Elektrik
Hasçelik Kablo Sanayi
İstikbal Mobilya
Yataş
Kayseri Meral Center Sanayi
Bayçek A.Ş.
Sersim Dayanıklı Tüketim Malları
Forum Sünger
Kumtel Dayanıklı Tüketim
Femaş Metal Sanayi
Şirikçioğlu İplik ve Demir İşletmeciliği
Boyteks A.Ş
Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi
Erbosan
İpek Mobilya
Coreal Alüminyum Kablo
Metal Matris Sanayi
BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili
Beşler Tekstil
Hasçelik ve Halat Sanayi
Mondi Yatak ve Yorgan Sanayi
Gürkan Ofis Mobilyaları
Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Parteks Kağıt Endüstri A.Ş.
Formal Aliminyum
Karsu Tekstil
Kilim Mobilya.