Türkiye'nin ilk 500 firması listesine Kayseri'den 31 firma girdi

 İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 listesine Kayseri'den 31 firma girdi.

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  • 16.12.2022 10:08
  • Güncelleme: 16.12.2022 10:08
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Türkiye'nin ilk 500 firması listesine Kayseri'den 31 firma girdi

İSO tarafından yapılan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre listede 31 Kayseri firması yer aldı. Kayseri Elektrik Perakende Satış firması ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı. 

Türkiye’nin ilk 500 firması listesine giren  31 firma şunlar:

Kayseri Elektrik Perakende Satış
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş
Mega Metal
Hes Hacılar Elektrik 
Hasçelik Kablo Sanayi 
İstikbal Mobilya 
Yataş 
Kayseri Meral Center Sanayi
Bayçek A.Ş. 
Sersim Dayanıklı Tüketim  Malları 
Forum Sünger
Kumtel Dayanıklı Tüketim 
Femaş Metal Sanayi
Şirikçioğlu İplik ve Demir İşletmeciliği 
Boyteks A.Ş
Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi 
Erbosan 
İpek Mobilya 
Coreal Alüminyum Kablo 
Metal Matris Sanayi 
BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili
Beşler Tekstil 
Hasçelik ve Halat Sanayi
Mondi Yatak ve Yorgan Sanayi 
Gürkan Ofis Mobilyaları
Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Parteks Kağıt Endüstri A.Ş.
Formal Aliminyum
Karsu Tekstil 
Kilim Mobilya.

1ha

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