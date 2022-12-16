Türkiye'nin ilk 500 firması listesine Kayseri'den 31 firma girdi

İSO tarafından yapılan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre listede 31 Kayseri firması yer aldı. Kayseri Elektrik Perakende Satış firması ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker ikinci, Mega Metal ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin ilk 500 firması listesine giren 31 firma şunlar:

Kayseri Elektrik Perakende Satış

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş

Mega Metal

Hes Hacılar Elektrik

Hasçelik Kablo Sanayi

İstikbal Mobilya

Yataş

Kayseri Meral Center Sanayi

Bayçek A.Ş.

Sersim Dayanıklı Tüketim Malları

Forum Sünger

Kumtel Dayanıklı Tüketim

Femaş Metal Sanayi

Şirikçioğlu İplik ve Demir İşletmeciliği

Boyteks A.Ş

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi

Erbosan

İpek Mobilya

Coreal Alüminyum Kablo

Metal Matris Sanayi

BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili

Beşler Tekstil

Hasçelik ve Halat Sanayi

Mondi Yatak ve Yorgan Sanayi

Gürkan Ofis Mobilyaları

Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Parteks Kağıt Endüstri A.Ş.

Formal Aliminyum

Karsu Tekstil

Kilim Mobilya.