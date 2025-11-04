  • Haberler
  Türkiye'nin İlk Arama Kurtarma Lojistik Üssü Kayseri'ye Kuruluyor!

Türkiye'nin İlk Arama Kurtarma Lojistik Üssü Kayseri'ye Kuruluyor!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin afetlere hızlı müdahale kapasitesini artıracak dev bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Vali Çiçek'in verdiği müjdeye göre, Türkiye'nin ilk Arama Kurtarma Lojistik Üssü Kayseri'de kuruluyor.

Türkiye'nin İlk Arama Kurtarma Lojistik Üssü Kayseri'ye Kuruluyor!

AFAD’a tahsis edilen Eski Havalimanı Terminal Binası, 11.500 metrekarelik kapalı alanıyla bu stratejik merkeze dönüştürülüyor. Üs, afet anında ekipman, malzeme ve personelin en kısa sürede bölgeye ulaştırılmasını hedefliyor.

Vali Çiçek, üssün operasyonel gücünü şu sözlerle vurguladı:

“Afet bölgesine 15 dakika içinde yükleme başlayacak, 30 dakikada uçak havalanacak. Kayseri artık Türkiye’nin afet anındaki hızlı müdahale merkezi olacak.”

Bu üs sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve etkin arama kurtarma desteği sağlanacak; Kayseri, afet yönetiminde kilit rol üstlenecek.

Haber Merkezi

