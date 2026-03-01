Türkiye'de ilk: Arama kurtarma lojistik üssü Kayseri'de hayata geçiriliyor

Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kayseri’de hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığına tahsis edilen Kayseri eski terminal binası; ulusal ve uluslararası arama-kurtarma lojistik üssüne dönüştürülüyor.

Projede son aşamaya gelinen yatırımla birlikte; afet anında 15 dakika içinde sevkiyat başlatılacak, 30’uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kayseri Havalimanı’nda askerî ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, askerî kargo uçaklarının bulunması ve kentte AFAD Birlik Müdürlüğünün kurulmuş olması; bu projeyi daha da stratejik ve güçlü bir konuma taşımaktadır. Modern depolama alanları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu lojistik üs; yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir güç kaynağı olacaktır. Bu son derece önemli projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin ilk uluslararası arama kurtarma lojistik üssü Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin destekleriyle Kayseri'de hayata geçiriliyor. Arama kurtarma lojistik üssünün yapımı için verdiği destek nedeniye İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.