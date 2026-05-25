Türkiye'nin ilk uluslararası arama-kurtarma lojistik üssü, Kayseri'de hayata geçiriliyor

Kayseri’de havalimanı terminal binasının yeni yerine taşınmasının ardından atıl duruma geçen eski terminal binası, AFAD’a tahsis edildi. Bu alan; İçişleri Bakanlığı Afad Başkanlığı tarafından karşılanan ödenekle ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin, malzeme ve ekipmanları ile afet bölgelerinde acil ihtiyaç duyulacak yardım malzemelerinin sevke hazır halde bulunacağı bir lojistik üs olacak. Söz konusu projede sona gelindiği belirtilirken ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte inşaat çalışmaları başlatılacak.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Havalimanında askerî ve sivil havacılığın birlikte faaliyet göstermesi, Kayseri’de askerî kargo uçaklarının bulunması ve kente AFAD Birlik Müdürlüğü kurulması, projeyi daha da anlamlı ve stratejik hale getiriyor. Proje son aşamaya geldi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Havalimanında konumlanacak bu üs sayesinde afet durumlarında 15 dakika içinde sevkiyat başlayacak, 30’uncu dakikada ise uçaklar havalanmış olacak. Modern depoları, hazır bekleyen uzman ekipleri ve tam donanımlı altyapısıyla bu üs; yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için afet anında büyük bir umut kaynağı olacak" ifadeleri kullanıldı.