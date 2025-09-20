Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı için geliştirme çalışmaları başlıyor

  • Haberler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilecek Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, “Hiç kuşkusuz, burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de, Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacına ve etken maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Bu adım, "Üreten Sağlık" vizyonumuzun sadece ekonomik değil; aynı zamanda insani ve vicdani boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü biz, sağlık hizmetini bir hak, tedaviyi bir sorumluluk, ilaç üretimini ise bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

