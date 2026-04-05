Türkiye'nin İnanç ve Dindarlık Haritası

Araştırmaya göre, Türkiye’nin yüzde 94’ü Allah’a inanıyor, ancak düzenli ibadet oranlarında belirgin bir düşüş gözleniyor.

Dindarlık oranı yüzde 67

Katılımcıların yüzde 67’si kendini dindar olarak tanımlarken, yüzde 4’ü inançsız olduğunu belirtti. Yaş gruplarına göre fark dikkat çekici: 65 yaş üstünde dindarlık oranı %73, gençlerde (18–24 yaş) ise %57. Gençlerin yüzde 31’i kendini “nötr” olarak tanımlıyor.

İbadet alışkanlıklarında gerileme

Beş vakit namazı düzenli kılanların oranı %40, hiç ya da çok az kılanların oranı ise %36. Erkeklerin %76’sı cuma namazına, aynı oranda katılımcı da oruç ibadetine devam ediyor. Bu veriler, inanç düzeyinin yüksek olmasına rağmen ibadet pratiğinde bir azalma yaşandığını gösteriyor.

Laikliğe güçlü destek

Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri, laiklik konusundaki toplumsal uzlaşı. Katılımcıların %84’ü laikliği destekliyor, %82’si din ve siyasetin ayrı olması gerektiğini düşünüyor. Buna karşın %56 anayasanın Kur’an’a uygun olmasını, %48 ise medeni hukukun İslam’a uygun hale getirilmesini istiyor.

Uzmanlara göre bu veriler, Türkiye’de inançla modern yaşam arasındaki denge arayışının sürdüğünü ve toplumun hem dini hem de laik değerleri birlikte yaşatma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Serbestiyet’te yayımlandı ve Türkiye’nin inanç haritasına dair yeni bir tartışma zemini oluşturdu.