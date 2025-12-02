  • Haberler
Türkiye'nin kredi risk primi son 7 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 233 baz puan düşerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin kredi risk primi son 7 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’nin kredi risk primi (CDS), Mayıs 2018 döneminden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada “Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı” ifadelerine yer verdi.

CDS NEDİR?
Kredi Risk Primi, bir ülkenin/kurumun iflas riskinin ölçüsü olarak tanımlanır. Risk Primi, bir yatırımcının riskli bir yatırımı tercih etmek için talep ettiği ekstra getiri miktarıdır ve genel olarak risk primi, risk almadan elde edilebilecek getiriyle riskli yatırımın beklenen getirisi arasındaki fark olarak hesaplanır. Finansal piyasalarda risk primi, yatırımcıların risk algısını ve riski üstlenme istekliliğini de yansıtmakla birlikte 

Risk primi, yatırımcının riskli bir yatırımı tercih etmek için talep ettiği ekstra getiri miktarıdır. Genellikle, risk primi, risk almadan elde edilebilecek getiri (örneğin, devlet tahvilleri gibi düşük riskli yatırımlar) ile riskli yatırımın beklenen getirisi arasındaki fark olarak hesaplanır. Finansal piyasalarda, risk primi, yatırımcıların risk algısını ve riski üstlenme istekliliğini yansıtır. 5 yıllık CDS primi ise borçlunun kısa ve orta vadeli kredi riskini ölçmek için kullanılır ve yatırımcıların/analistlerin risk algılamasının barometresi olarak kabul edilmektedir.

Haber Merkezi

