Türkiye’nin Müslüman Oranı Düşüyor mu?

İslam Dünyası’nın en ünlü araştırma platformu olan The Muslim 500’e göre pandemi öncesine göre Türkiye’de yaşayan Müslüman oranı hızlı bir şekilde düşüş göstermekte.

Her yıl yayınlanın The Muslim 500 dergisi, İslam Dünyasının en etkili insanlarının belirlenmesi yanı sıra ilmi ve kültürel katkıları bakımından önemli biyografileri ve İslam dünyasındaki siyasi hareketlerin de altını çizen bir araştırma dergisi.

Bu yıl yayınlanan sayısına göre 2023 yılı İslam Dünyasının en etkili isimleri sıralamasında 1.sırayı Kral Salman alırken, 2. sıraya Seyyid Ali Hamaney, 3. Sırayı Tamim bin Halid el Tani ve 4. Sırayı da Recep Tayyip Erdoğan aldı. 2021 verilerine göre ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan bulunuyordu.

İlmi çalışmaları bakımından ülkemizden Hayrettin Karaman ve İbrahim Kalın’ın listeye girdiği dergide, kültür alanında Orhan Pamuk da bulunuyor.

İslam Dünyasındaki Müslüman oranlarını da listeleyen The Muslim 500 dergisi,

Türkiye’nin 2020 yılında yayınladığı Müslüman oranını %99,7 olarak belirtirken, bu oranı 2022 yılında %89,9 ve 2023 yılında da %84,3 olarak yayınladı. Bu verileri kimden, nasıl ve hangi yolla aldığı bilinmez ama pandemi sonrası Türkiye’nin Müslüman oranın %15’lik büyük bir rakamla düşürülmesi çok farklı şekillerde yorumlanabilir.

Aynı zamanda 2023 yılı İslam Dünyasındaki en etkili vaizler sıralamasında ülkemizden Osman Nuri Topbaş ve Fetö lideri Fetullah Gülen’in isminin de zikrediliyor olması, bu organizasyonun arkasında fetö parmağının da olabileceğini akla getiriyor.

