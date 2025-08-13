Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu
TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) ait rapora göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi olarak açıklandı.
Türkiye’nin nüfusu 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 159 bin 910 kişi artış gösterdi. 2007 yılından itibaren nüfus sayımları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kurulmasıyla birlikte, idari kayıtlara dayalı nüfus istatistikleri yıllık olarak üretilmeye başlandı.