Türkiye’nin petrol ithalatı yüzde 30 arttı



EPDK’nın Eylül ayı petrol piyasası sektör raporuna göre 4 milyon 227 bin 40 ton ile Türkiye’nin petrol ithalatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artış görüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı.

Buna göre; yurt içi benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 519 bin 128 tona çıktı. Petrol ürünleri satışları ise yüzde 8,9 artışla 3 milyon 73 bin 545 ton olarak kayda geçti ve toplam motorin satışlarıysa yüzde 6,9 artarak 2 milyon 392 bin 405 tona yükseldi.

Türkiye’nin ham petrol ithalatı yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 55 ton olarak gerçekleşti. Motorinde ithalat, bu dönemde yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 123 bin 696 ton olarak gerçekleşirken toplam ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 ton oldu.

Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya’dan yapılırken 269 bin 442 tonla Kazakistan ikinci sırada 209 bin 947 tonla Irak ise üçüncü sırada yer aldı.

TOPLAM İHRACATTA YÜZDE 24 ARTIŞ

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 24,2 artarak 1 milyon 42 bin 774 tona yükseldi ve Türkiye’nin motorin türleri ihracatı yüzde 277,8 artarak 78 bin 362 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 86,6 artışla 117 bin 618 ton ve havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 19,3 artışla 621 bin 779 ton olarak kayda geçti.

RAFİNERİ PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 40’A YAKIN ARTTI

Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 artışla 3 milyon 254 bin 173 ton olarak kayıtlara geçerken motorin türleri üretimi ise yüzde 46,5 artışla 1 milyon 375 bin 282 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,5 artarak 584 bin 174 ton, benzin türleri üretimi ise yüzde 10,3 artışla 502 bin 607 ton oldu.