Türkiye’nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 azaldı. Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 artış gösterdi. 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttı. Yani sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı.