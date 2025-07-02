  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye'nin Savunma Vizyonu Göklerde Yükseliyor: TUSAŞ'a Stratejik Ziyaret

Türkiye'nin Savunma Vizyonu Göklerde Yükseliyor: TUSAŞ'a Stratejik Ziyaret

Milli savunma sanayisinde attığı kararlı adımlarla küresel ölçekte dikkat çeken Türkiye, yerli ve millî projeleriyle gökyüzünde iz bırakmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Savunma Vizyonu Göklerde Yükseliyor: TUSAŞ'a Stratejik Ziyaret

KAAN, Hürjet, Hürkuş, Gökbey, Atak-2 ve Anka-3 gibi yüksek teknoloji platformları, sadece Türkiye’nin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al Gannas ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Heyet, Türkiye’nin savunma alanındaki millî kabiliyetlerini yerinde inceleyerek projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Gücümüz millî, etkimiz küresel” vurgusuyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Akar, Türkiye’nin kendi göklerinde özgürce uçan platformlar üretme kararlılığının altını çizerek, bu başarıların sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

Türkiye, savunma sanayisinde bağımsızlık hedefiyle çıktığı yolda, dost ülkelerle iş birliğini güçlendirerek küresel ölçekte etkisini artırmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Edebiyatın Geleceğine Yön Verecek Toplantı Kayseri'de Yapılacak
Edebiyatın Geleceğine Yön Verecek Toplantı Kayseri’de Yapılacak
KAYMEK Yaz Okulu ile 10 Bin Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Fırsatı
KAYMEK Yaz Okulu ile 10 Bin Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Fırsatı
Talas'tan Yerel Yönetimlere Bütçe Rehberi Eğitimi
Talas’tan Yerel Yönetimlere Bütçe Rehberi Eğitimi
Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi'ndeki Büyüleyici Performansı
Kazak Sanatçıların Kayseri Kalesi’ndeki Büyüleyici Performansı
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
Tapu Veremeyen Müteahhit'e 'Nitelikli Dolandırıcılık'tan Ceza İstendi
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 681 Yeni Mezun
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 681 Yeni Mezun
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!