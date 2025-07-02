Türkiye'nin Savunma Vizyonu Göklerde Yükseliyor: TUSAŞ'a Stratejik Ziyaret

KAAN, Hürjet, Hürkuş, Gökbey, Atak-2 ve Anka-3 gibi yüksek teknoloji platformları, sadece Türkiye’nin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al Gannas ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Heyet, Türkiye’nin savunma alanındaki millî kabiliyetlerini yerinde inceleyerek projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarete eşlik eden TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Gücümüz millî, etkimiz küresel” vurgusuyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Akar, Türkiye’nin kendi göklerinde özgürce uçan platformlar üretme kararlılığının altını çizerek, bu başarıların sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

Türkiye, savunma sanayisinde bağımsızlık hedefiyle çıktığı yolda, dost ülkelerle iş birliğini güçlendirerek küresel ölçekte etkisini artırmayı sürdürüyor.