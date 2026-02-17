Türkiye'nin yeni sanayi planında Kayseri'nin payı belli oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı'na göre Kayseri'nin de dahil olduğu 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanını Resmî Gazete’de ilan ettiklerini belirterek, mevcut OSB’lerin ortalama 11 katı büyüklüğüne ulaşacak bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini duyurdu.
Bakan Kacır, Marmara’da sıkışan sanayinin Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurgulayarak; “İstanbul’umuzu sanayimizin ‘akıl merkezi’ olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara’da sıkışmış sanayimizi Anadolu’da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
SANAYİ ALANLARININ BÜYÜKLÜKLERİ BELLİ OLDU
Master Planına göre; sanayi alanlarının şehirler bazında büyüklükleri de belli oldu. Kayseri için belirlenen sanayi alanının 1.387 hektar alan olduğu belirtildi.
Diğer iller ve oluşturulacak sanayi alanlarının büyüklükleri ise şu şekilde;
Aksaray: 4.620 ha
Amasya: 263 ha
Ankara: 1.519 ha
Eskişehir: 3.406 ha
Hassa (Hatay): 7.121 ha
Karaman Doğu: 7.357 ha
Karaman Kuzey: 626 ha
Kastamonu: 724 ha
Kırşehir: 1.076 ha
Konya: 1.304 ha
Konya Ereğli: 17.200 ha
Nevşehir: 2.260 ha
Bor (Niğde) Güney: 5.013 ha
Bor (Niğde) Kuzey: 2.535 ha
Yozgat: 2.608 ha