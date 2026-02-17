Türkiye'nin yeni sanayi planında Kayseri'nin payı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı’nı açıkladı. Kayseri’nin de aralarında olduğu 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanını Resmî Gazete’de ilan ettiklerini belirterek, mevcut OSB’lerin ortalama 11 katı büyüklüğüne ulaşacak bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini duyurdu.

Bakan Kacır, Marmara’da sıkışan sanayinin Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurgulayarak; “İstanbul’umuzu sanayimizin ‘akıl merkezi’ olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara’da sıkışmış sanayimizi Anadolu’da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SANAYİ ALANLARININ BÜYÜKLÜKLERİ BELLİ OLDU

Master Planına göre; sanayi alanlarının şehirler bazında büyüklükleri de belli oldu. Kayseri için belirlenen sanayi alanının 1.387 hektar alan olduğu belirtildi.

Diğer iller ve oluşturulacak sanayi alanlarının büyüklükleri ise şu şekilde;

Aksaray: 4.620 ha

Amasya: 263 ha

Ankara: 1.519 ha

Eskişehir: 3.406 ha

Hassa (Hatay): 7.121 ha

Karaman Doğu: 7.357 ha

Karaman Kuzey: 626 ha

Kastamonu: 724 ha

Kayseri 1.387 ha

Kırşehir: 1.076 ha

Konya: 1.304 ha

Konya Ereğli: 17.200 ha

Nevşehir: 2.260 ha

Bor (Niğde) Güney: 5.013 ha

Bor (Niğde) Kuzey: 2.535 ha

Yozgat: 2.608 ha