Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü 74 bin MW'ı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kurulu gücünün Ağustos 2025 itibarıyla 74 bin megavatı (MW), yerli kaynaklı kurulu gücün ise 85 bin MW’ı geçtiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve arz güvenliğini güçlendirme hedefleri doğrultusunda yatırımların devam ettiği vurgulandı.

Elektrik kurulu gücü dağılımı şöyle:

Toplam 120 bin 784 MW olan kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:

Hidroelektrik: 32 bin 289 MW (yüzde 26,7)

Doğal Gaz: 24 bin 743 MW (yüzde 20,5)

Güneş: 23 bin 877 MW (yüzde 19,8)

Rüzgar: 13 bin 867 MW (yüzde 11,5)

Yerli Kömür: 11 bin 477 MW (yüzde 9,5)

İthal Kömür: 10 bin 456 MW (yüzde 8,7)

Biyokütle: 2 bin 341 MW (yüzde 1,9)

Jeotermal: bin 734 MW (yüzde 1,4)

Bakanlık, “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya, arz güvenliğimizi güçlendirmeye ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.