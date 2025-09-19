  • Haberler
  • Türkiye
  • Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü 74 bin MW'ı aştı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü 74 bin MW'ı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kurulu gücünün Ağustos 2025 itibarıyla 74 bin megavatı (MW), yerli kaynaklı kurulu gücün ise 85 bin MW'ı geçtiğini açıkladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü 74 bin MW'ı aştı
Kayseri GündemEditör

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kurulu gücünün Ağustos 2025 itibarıyla 74 bin megavatı (MW), yerli kaynaklı kurulu gücün ise 85 bin MW’ı geçtiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve arz güvenliğini güçlendirme hedefleri doğrultusunda yatırımların devam ettiği vurgulandı.
Elektrik kurulu gücü dağılımı şöyle:
Toplam 120 bin 784 MW olan kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle:
Hidroelektrik: 32 bin 289 MW (yüzde 26,7)
Doğal Gaz: 24 bin 743 MW (yüzde 20,5)
Güneş: 23 bin 877 MW (yüzde 19,8)
Rüzgar: 13 bin 867 MW (yüzde 11,5)
Yerli Kömür: 11 bin 477 MW (yüzde 9,5)
İthal Kömür: 10 bin 456 MW (yüzde 8,7)
Biyokütle: 2 bin 341 MW (yüzde 1,9)
Jeotermal: bin 734 MW (yüzde 1,4)

Bakanlık, “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya, arz güvenliğimizi güçlendirmeye ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Haber
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Balcı: 'Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsillerisiniz'
Başkan Balcı: "Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsillerisiniz"
Vali Çiçek 'Kızlarımız, gençlerimiz gece 3'te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız'
Vali Çiçek; “Kızlarımız, gençlerimiz gece 3’te sokakta korku hissetmedikleri an, başarmış olacağız”
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı
Müdür Kabakcı, 'Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Müdür Kabakcı, “Yurtlarımızdaki amacımız, imkanların maksimum seviyede olması
Vali Çiçek, 'Kayseri'de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık'
Vali Çiçek, “Kayseri’de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık”
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Programı (19-20-21 Eylül 2025)
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!