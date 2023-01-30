Türkiye'nin Yıldızında sömestr yoğunluğu

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Karnesini alan öğrenciler aileleriyle birlikte kayak merkezine akın ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sömestr yoğunluğu yaşanıyor. Tatili fırsat bilen aileler Yıldızda akın etti. Tesislerde otel, kafeteryalar, buz parkı ve telesiyejler de ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Kayak için Yıldızdağı’nı tercih eden İrfan Altundağ, ailesi ile birlikte güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Biz Samsun’dan geliyoruz. Sivas’ta bulunan aile dostlarımızı ziyarete geldik. Gelmişken güzel bir hafta sonu geçirmek için Yıldız dağına çıktık. Çocuklarımla güzel zaman geçirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Karı özledik, memleketimizde etkili olan bir kuraklık var, inşallah sonumuz hayırlı olur" dedi.

Samsun’dan kayak için Sivas’a geldiler

Sinem Altındağ, Samsun’da kar yağmadığı için Yıldız dağına geldiklerini belirterek, "Yıldız dağına her yıl geliyoruz, çokta memnunuz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Geçen seneye göre daha az kar var ama yine de keyifli. Biz Samsun’da karın yağmasını çok bekledik, yağmayınca buraya gelelim dedik yüzden güzel vakit geçiriyoruz. Burada babamla birlikte kızakla kayıyorum. Biraz önce kayakta yaptım ve gayet keyifli. Pistlerin birazı kapalı ama yine de benim için yeterince keyifli oldu. Güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Yıldız Dağında kayağın tadını çıkarttılar

Furkan Gökçe, karı bu sene çok özlediğini ve Yıldız Dağında karın tadını çıkarttıklarını ifade edip, "Hava çok güzel, çok eğleniyoruz. Biz buraya ailecek geldik. Burada kayakla kayıyoruz, hafta sonlarımızı güzel geçiriyoruz. Sivas’ta görülmeyecek mevsimler yaşıyoruz. Kışı bir türlü getirmedik bu sene, sadece iki gündür kar yağıyor ve inşallah devam eder. Bir Sivaslı olarak karı çok özledik ve Yıldız dağında kayağın tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.