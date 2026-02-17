Türkiye'nin yüzde 53,3'ü mutlu

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerini yayımladı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'nin yüzde 53,3'ünün mutlu olduğu, yüzde 33,7'sinin mutluluk seviyesinin orta seviyede olduğu ve yüzde 13'ünün de mutsuz olduğu belirtildi.

Türkiye'nin yüzde 53,3'ü mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2025 sonuçları açıklandı. Açıklanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 49,6 iken 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 14,5 iken 2025 yılında 1,5 puan azalarak yüzde 13,0 olarak gerçekleşti. Mutluluk seviyesi orta seviyede olan bireyler de 2025 yılında yüzde 33,7 olarak açıklandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti Teşkilatında Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı
AK Parti Teşkilatında Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı
Hacılar'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek
Hacılar'da Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek
Zabıtadan Ramazan Öncesi Yoğun Denetim
Zabıtadan Ramazan Öncesi Yoğun Denetim
Operasyonda yaralanan özel harekat komiseri Kaplan taburcu edildi
Operasyonda yaralanan özel harekat komiseri Kaplan taburcu edildi
Suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
Hayat Vakfı'ndan İl Sağlık Müdürü Erşan'a Ziyaret
Hayat Vakfı’ndan İl Sağlık Müdürü Erşan’a Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!