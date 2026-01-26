Türkiye Şampiyonasına katılan Kayserili atletler dereceyle döndü

Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri’den Hiranur Akburak, Deniz Kandöker ve Ünsal Cafer Göktaş antrenör Cemal Koşmaz nezaretinde katıldı. Yarışlara 3 adım atlama branşında mücadele eden Hiranur Akburak 12.62’lik derecesi ile Deniz Kandöker ise 15.61’lik derecesi ile Dünya Gençler Barajı’nı geçerek Türkiye Şampiyonu oldular. Deniz ayrıca uzun atlama branşında 7.18’lik derecesiyle yine Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisinden 3 yaş büyüklerle yarışan Ünsal Cafer Göktaş 14.50’lik derecesiyle Avrupa Barajı’nı aştı. Müsabakalara Kayseri’den katılan 3 sporcu da yarışlardan dereceyle döndü.