Türkiye Satranç Kupası'nın 67 yaşındaki en yaşlı sporcusu Şanlı: 'Gelecek için çok ümitliyim'

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası’nın, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar arasında en yaşlı satranç yarışmacısı olan 67 yaşındaki sporcu İbrahim Şanlı: “Defalarca Türkiye Şampiyonasına, Türkiye Kupası'na katıldım. Birçok uluslararası Türkiye'de yapılan yarışmalara katıldım. Kayseri'de olması beni çok mutlu ediyor. İnşallah bunun devamı gelir. Sadece bununla sınırlı kalmaz. Daha önce birkaç tane denemeler oldu ama arkası gelmedi. Bundan sonra arkasının gelmesini bekliyorum. Kayseri'de yetişen çok genç sporcularımız var. Gelecek için ben çok ümitliyim. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de burada büyük zevk alıyorum. Buraya katıldığım için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.