  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye Satranç Kupası'nın 67 yaşındaki en yaşlı sporcusu Şanlı: 'Gelecek için çok ümitliyim'

Türkiye Satranç Kupası'nın 67 yaşındaki en yaşlı sporcusu Şanlı: 'Gelecek için çok ümitliyim'

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası'nın, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Katılımcılar arasında en yaşlı satranç yarışmacısı olan 67 yaşındaki sporcu İbrahim Şanlı: 'Defalarca Türkiye Şampiyonasına, Türkiye Kupası'na katıldım. Birçok uluslararası Türkiye'de yapılan yarışmalara katıldım. Kayseri'de olması beni çok mutlu ediyor' dedi.

Türkiye Satranç Kupası'nın 67 yaşındaki en yaşlı sporcusu Şanlı: 'Gelecek için çok ümitliyim'

Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası’nın, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar arasında en yaşlı satranç yarışmacısı olan 67 yaşındaki sporcu İbrahim Şanlı: “Defalarca Türkiye Şampiyonasına, Türkiye Kupası'na katıldım. Birçok uluslararası Türkiye'de yapılan yarışmalara katıldım. Kayseri'de olması beni çok mutlu ediyor. İnşallah bunun devamı gelir. Sadece bununla sınırlı kalmaz. Daha önce birkaç tane denemeler oldu ama arkası gelmedi. Bundan sonra arkasının gelmesini bekliyorum. Kayseri'de yetişen çok genç sporcularımız var. Gelecek için ben çok ümitliyim. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de burada büyük zevk alıyorum. Buraya katıldığım için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye, Avrupa'da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Türkiye, Avrupa’da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Telefon yüzünden ehliyet gidiyor: Direksiyon başında video çekenler dikkat
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Kayseri dahil 10 ilde dolandırıcılık, bahis ve müstehcenlik operasyonu: 53 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nüfus artış hızımız 1.7, bu bir intihardır”
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
Yeni doğan her bebek için bir fidan dikilecek
YÖK Başkanı Özvar:'Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor'
YÖK Başkanı Özvar:“Akademik çalışmalarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar geliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!