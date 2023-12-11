Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’ndan birlik ve beraberlik gecesi

Bizim kahramanlarımız, çoğu zaman yapılan fedakârlıkları anlatmıyorlar. Her biriniz ölüme meydan okuyorsunuz, eğer ki gazilerimiz dışında bir kahraman arıyorsak yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, çektiğimiz nefes bizlere haram olur. Yeryüzü bir kahraman görmek istiyorsa Türk milletinin gazilerine bakması yeterlidir. Sizlerin haklarını helal ettirmek için ne kadar çabalasak da başaramayız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, gerçek kahramanlarımızdır” dedi.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelme kapsamında birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. Geceye; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Haldun Taşan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, il müdürleri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Gecede; yemek ikramları yapıldı ve sıra gecesi kapsamında müzik resitali düzenlendi.

‘GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ, BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİDİR’

Şehit aileleri ve gazilerin haklarının ne kadar çabalansa dahi ödenemeyeceğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Gaziler ve şehit aileleri, bu memleketin gerçek sahipleridir. Bizim kahramanlarımız, çoğu zaman yapılan fedakârlıkları anlatmıyorlar. Her biriniz ölüme meydan okuyorsunuz, eğer ki gazilerimiz dışında bir kahraman arıyorsak yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, çektiğimiz nefes bizlere haram olur. Yeryüzü bir kahraman görmek istiyorsa Türk milletinin gazilerine bakması yeterlidir. Sizlerin haklarını helal ettirmek için ne kadar çabalasak da başaramayız. Gazilerimiz ve şehitlerimiz, gerçek kahramanlarımızdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin şehitlerin kanlarıyla ve gazilerin karşılıksız mücadelesiyle kurulduğunu vurgulayan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, “Gazilik, muazzam bir fedakârlık, vatan-millet uğruna faziletli bir duruşun iftihar vesikasıdır. Şehit ve gazilerimiz, onurumuz ve gururumuzdur. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı olarak; gazilik ve şehitlik için ne kadar çabalasak azdır. Gazilerimizin elbette ki talepleri var, bu taleplerin farkındayız. Gazilerimizin bu taleplerinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugüne kadar birçok talep ve isteğimiz yerine getirildi, önümüzdeki 19 Eylül tarihine kadar taleplerimizin karşılandığı, kanunların çıkarıldığı müjdesini vereceğiz” şeklinde konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, “9 Ekim 1994 tarihinde kurulan; uhdesinde vatan, bayrak, Allah ve sizler gibi gazilerimizi, şehit yakınlarımızı barındıran vakfımızın birlik ve beraberlik gecesinde hep beraber olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.