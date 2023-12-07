Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı’ndan ‘Vatan Sevgisi’ sempozyumu

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Fatma Mustafa Hasçalık İlköğretim Okulu’nda ‘Vatan Sevgisi’ konulu sempozyumda öğrencilerle bir araya geldi. Sempozyumda; şehitlik, gazilik ve vatan sevgisi bilinci aşılanması amaçlı konuşmalar yapıldı.

Sempozyumda konuşan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Kayseri İl Başkanı Muzaffer Pala; Öğrencilerin ülkenin geleceği ve teminatı olduğunu vurgulayarak, “Devletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın mukaddes oluşu, her birinizin mukadderatı hedefleyen ülkü doğrultusunda ilim öğrenmeniz ve sizlere bunları vesile kılan kıymetli öğretmenlerimizi şahsım ve vakfımız adına selamlıyorum” dedi.