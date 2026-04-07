'Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı' Kayseri'de Yapılacak

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Türkiye genelinde gerçekleştirilen çalıştaylar; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek çevre, atık yönetimi ve kaynak verimliliği alanlarında yerel düzeyde veri temelli değerlendirmeler yapılmasını ve ortak çözüm önerileri geliştirilmesini amaçlıyor.

Nisan ayı içerisinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sıfır Atık Vakfı paydaşlığında gerçekleştirilecek çalıştay öncesinde, hazırlık ve istişare toplantısı ERÜ Senato Salonu’nda düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya;

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan,

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk,

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcileri,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen,

ERÜ Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit,

Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tercan,

Kayseri Sanayi Odası Sanayi Ticaret Raporlama Birim Sorumlusu Savaş Ertuğrul

ile ERÜ merkez müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, çalıştayın teması ve kapsamı hakkında bilgi vererek, sürecin Kayseri’de çevre ve atık yönetimi alanında önemli çıktılar ortaya koyacağını ifade etti.

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ise konuşmasında, Erciyes Üniversitesi olarak böyle kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Çalıştay kapsamında Kayseri’deki çevre ve atık yönetimine ilişkin başlıkların tematik masalar aracılığıyla ele alınacağını vurgulayan Özkan, sürecin kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

Toplantı, katılımcılar arasında gerçekleştirilen karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.