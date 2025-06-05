Türkiye SMA Vakfı'nın 16'ncı 'Paylaştıkça İyileşiyoruz Aile Buluşması' Kayseri'de gerçekleşti

Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Soyer Demir: “SMA farkındalığını artırmak ve hastaların sağlık, eğitim ve sosyal alandaki haklarından maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışırken, hasta ailelerimizin tanıdan itibaren tüm tedavi sürecinde yanlarında olmaya önem veriyoruz” dedi.

Türkiye SMA Vakfı “Paylaştıkça İyileşiyoruz Aile Buluşmaları” kapsamında, Kayseri Aile Buluşması etkinliğini düzenledi. SMA ile ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği ve ailelerin yaşadıkları süreçlerle ilgili karşılıklı tecrübe ve görüşlerini paylaştığı buluşmaya, 52 kişi katıldı. Kayseri ile 16’ncı Aile Buluşması’nı gerçekleştiren Türkiye SMA Vakfı, program kapsamında farklı illerde ailelerle bir araya gelmeye devam edecek.

Aile Buluşması Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Soyer Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir ve Sosyal Destekler Koordinatörü Nazlı Demir’in ev sahipliğinde 31 Mayıs Cumartesi akşamı Kayseri’de düzenlendi. Ece Soyer Demir’in SMA ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği ve vakıf faaliyetlerini aktardığı, ailelerin yaşadıkları süreçlerle ilgili düşünce ve görüşlerini, tecrübelerini paylaştığı buluşmaya 52 kişi katıldı. Türkiye SMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ece Soyer Demir: “SMA farkındalığını artırmak ve hastaların sağlık, eğitim ve sosyal alandaki haklarından maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışırken, hasta ailelerimizin tanıdan itibaren tüm tedavi sürecinde yanlarında olmaya önem veriyoruz. Bunun için de yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını ve önerilerini paylaşabilecekleri farklı platformlar oluşturmaya gayret ediyoruz. “Paylaştıkça İyileşiyoruz Aile Buluşmaları” bu kapsamda oluşturduğumuz bir program. 16. buluşmamızı, bizleri tüm samimiyetleriyle kucaklayan, buluşmamızda yalnız bırakmayan, SMA ile mücadelede el ele yürümenin gücünü bir kez daha pekiştirdiğimiz ailelerimizle birlikte Kayseri’de gerçekleştirdik. Aile Buluşmalarımız farklı illerle devam edecek” ifadelerini kullandı.