Türkiye Tanıtım Ajansı Bölge Temsilcisi Yavuz, 'TGA yurt dışında, Kayseri'nin Erciyes'ini tanıtır'

TGA Yönetim Kurulu Üyesi İç Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Yavuz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına katılarak moderatör Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) Yönetim Kurulu Üyesi İç Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Yavuz, TGA’nın yurt dışında Kayseri’nin Erciyes’ini tanıttığını, Erciyes’e influencer getirdiğini ve tanıtımını yaptığı şehre değer kattığını belirterek, “TGA yurt dışında Türkiye'nin turizmini tanıtır. Kayseri'nin Erciyes'ini tanıtır. Oraya yazar getirir, influencer getirir, sporcu getirir. Onların yurt dışında hem ulusal hem uluslararası basında tanıtımını sağlar. İç Anadolu Bölgesi'nde Kapadokya çok önemli bir değere sahip. Her bölgemiz çok güzel, her bölgemiz çok değerli ama birlikte hareket edip birlikte bir destinasyon olarak düşünürsek hepimize faydası olacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz tabi ki tüm Türkiye'nin turizmini başta gelişmesine çaba göstermek, sonrasında İç Anadolu. Şu anda İç Anadolu'da turizm sadece Kapadokya'da değil, Konya'da da var, Eskişehir, Ankara'da da var. Geçen haftalarda Kayseri'deki toplantıdaydım. Birlikte toplantıda Kayseri'yi konuştuk. Kayseri'yle Nevşehir'in nasıl birlikte bir destinasyon olarak düşünebilirizi konuştuk mesela. Çok değerli” açıklamalarında bulundu.