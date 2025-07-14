'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'

Başkan Gülsoy, terörle mücadeledeki kararlılığın, savunma sanayisindeki başarıların ve diplomatik kazanımların, Türkiye'yi bu noktaya taşıdığını ifade etti. Silahların susması ve terör örgütünün kendini feshetme sürecinin, ülkenin geleceği için umut verici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

PKK terör örgütünün silah bırakması ve yapısını feshetme kararının yalnızca güvenliği değil, ekonomik kalkınmayı da olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çeken Gülsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin güvenliği ve milletimizin huzuru adına kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu tarihi gelişmelerin ekonomik anlamda da ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz. Güvenliğin sağlandığı ve istikrarın pekiştiği bir Türkiye, daha fazla üretim, ihracat ve güçlü bir ekonomi demektir. Bu yeni iklim, Türkiye’yi yerli ve uluslararası yatırımlar açısından cazip hale getirecek ve her alanda kapsayıcı bir kalkınma döneminin kapılarını aralayacaktır.”

Gülsoy, terörsüz bir Türkiye'nin kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sosyal dokunun yeniden güçlenmesini sağlayacağını belirterek, PKK'nın silah bırakmasının Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yükselişi için eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı. Barış ortamının tesis edilmesinin önemine değinen Gülsoy, iş dünyası olarak bu sürece katkıda bulunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

“Bu süreç, ülkemizin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasına uygun şekilde yürütülmesi gereken bu süreci, genç nesillerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Gülsoy, bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm devlet büyüklerine teşekkür ederek, kalıcı barış ortamının bir an önce tesis edilmesini temenni etti.