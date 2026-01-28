Türkiye Uluslararası Öğrenci Sayısında Dünya 8.'si: Hedef 1 Milyon

UDEF ve İLKE Vakfı Tarafından Hazırlanan Rapor FSMVÜ Gülhane Yerleşkesi’nde Açıklandı

Toplantı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Gülhane Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi ve Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının son 10 yılda 70 binden 350 bine ulaştığı vurgulandı. Rapora göre, öğrencilerin %55’i Türkiye’deki yaşamından memnun olsa da barınma ve ayrımcılık gibi sorunlar çözüm bekliyor.

Türkiye’nin Yükseköğretimdeki Yükselişi

Toplantının açılış konuşmasını yapan UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Türkiye’nin son yıllardaki öğrenci politikalarına dikkat çekti. İslam, "1990'lı yılların başından itibaren özellikle Türk Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler Türkiye'de eğitim alıyordu. Son 10 yılda Türkiye'nin politikaları çerçevesinde öğrenci sayısı yaklaşık 70 binden 350 bine ulaştı" dedi. Türkiye’nin insanı merkeze alan bir yaklaşım benimsediğini de vurguladı.

Raporun Önemli Bulguları

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, çalışmanın akademi ve sivil toplum iş birliği açısından önemli olduğunu belirtti. Raporun sunumunu gerçekleştiren İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Elyesa Koytak, Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliğinde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Koytak, "2025 yılı itibarıyla sayının 360 bine yaklaşacağını belirterek, Cumhurbaşkanımızın 1 milyon hedefini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Tercih Sebepleri

Öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri arasında:

- Dini Yakınlık: %50

- Eğitim Kalitesi: %46

Kadın öğrenciler için coğrafi ve kültürel yakınlık, erkek öğrencilerde ise eğitim kalitesi ve burs imkanları öne çıkıyor.

Memnuniyet ve Sorunlar

Rapora göre, öğrencilerin %53’ü Türkiye’deki yaşam koşullarını kendi ülkelerine göre daha iyi buluyor. Genel yaşam memnuniyeti %55 seviyesinde. Ancak, en çok zorlandıkları alanlar barınma ve ayrımcılık. Koytak, "Barınma sorunu en çok ön planda, ardından ayrımcılık ve ırkçılık geliyor. Bu, mutlaka çözülmesi gereken bir mesele" dedi.

Tekrar Tercih Oranı

Öğrencilere "Türkiye'yi tekrar tercih eder miydiniz?" sorusu yöneltildiğinde, %41,9'u "Evet, seçerim" yanıtını verirken, %43,9'u Türkiye'de okumayı başkalarına tavsiye edeceğini belirtti.