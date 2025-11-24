'Türkiye üretim ekonomisine dönmek zorunda, aksi hâlde batarız'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Ekonomi Sohbetleri" programına katılarak, moderatör Halil İbrahim Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Sanayi üretiminin düştüğünü ve üretim ekonomisi modeline geçilmesi gerektiğini ifade eden Uzunoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kimseyi eleştirmiyoruz, kimsenin yanlışını ortaya koymaya çalışmıyoruz. Ama diyoruz ki: sanayide çok ciddi bir sıkıntı var ve Türkiye süratle rant ekonomisinden, üretim ekonomisine dönmek zorunda. Aksi hâlde batarız. Bunu açık söylüyoruz. AVM’leri çoğaltarak, şehir içindeki fabrikaları yok ederek, parselleyip inşaat yaparak ülkeyi kalkındıramayız. Bir daha söylüyorum: 35 yıl önce eğer Türkiye’de bir ekonomi içinde birim olarak sanayinin payı yüzde 35’ten bugün yüzde 19.8’e düşmüşse, lütfen şapkaları önümüze koyup düşünelim. Nereden nereye geldiğimizi, hangi çağdan nereye varabildiğimizi görelim. Bir örnek daha vereyim: Kovid’den bu yana verdiğim tüm rakamlar resmidir. Çin’in üretimi yüzde 100 arttı. Biz ise 35 yılda yüzde 30’un üzerinden yüzde 19.8’e geldik. Yani bunları yorumlayalım, bunların üzerine kafa yoralım. Suni gündem maddeleriyle insanları oyalamayalım, enerjilerini tüketmeyelim. Gerçekleri gerçek olarak kabul edelim. Bir kez daha söylüyorum: ne olur, tarafsız yorumcuları eleştirmeyelim, etiketlemeyelim. Bir daha söylüyorum: Kimsenin adamı değiliz. Hiçbir siyasi partiye bağlı değiliz. Çok rahatız ve gördüğümüz gerçekleri ayna olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken kimseyi kötüleyerek, küçülterek veya yücelterek yapmıyoruz. Yanlış varsa “Şurada yanlış, formülde şu” diyoruz, açıklamasını da yapıyoruz. Türkiye hukuk, adalet ve demokrasi noktasında doğru adımlar atmadan güvenilir bir ülke olamaz. Formülü veriyorum. İçeride ve dışarıda yatırımcı bu ülkeye yatırım yapmaz. Bu kadar açık. Sen bana muhalif olarak bakma; şu söylediğime değer ver, anlam kat. Hukuk, adalet ve demokrasi noktasında doğru adımlar atalım, onun üzerine binayı inşa edelim. Bütün derdim bu” ifadelerini kullandı.