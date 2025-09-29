Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi, Kahvaltıda Buluştu

Bu kararların en önemlisi ise, TYB Kayseri Şubesi olarak, Ok Burcu Salonunda “Anadolu Şiir Akşamları” isimli şiir dinletisi yapılması oldu. Bir diğer konu ise, bu sene kitap fuarının yapılmama durumu oluştuğu için Yazarlar Birliği yazar üyelerinin kitaplarının sergi ve imza günü için Hunat medresesinde, yazar okur buluşmalarının yapılması kararı alındı. Ayrıca 2025 yılı Aralık ayında çeşitli dallarda bazı sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne katkıları olan kuruluşlara teşekkür belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu toplantıda yaptığı konuşmada ayrıca şu bilgileri verdi:

“Türkiye Yazarlar Birliği tüm Türkiye genelinde 3 bin üyesi olan kültürel bir kuruluş. Kayseri şubemiz de beş büyük şubeden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Kayseri bir milyonun üzerinde bir nüfusa sahip bir şehir, bin kişiyi geçen yazarı şairi bulunmakta. Bu sene TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan başta olmak üzere 17 İl başkanımızı şehrimizde ağırladık. Kurucu ve Şeref Başkanımız Rahmetli D. Mehmet Doğan’ın vefatından sonraki ilk büyük toplantı Kayseri’de yapıldı. Gerçekten birçok yönden tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapmak gurur vericiydi. Misafirlerimize tarihi mekânları gezdirdik. Geçtiğimiz haftalarda da 14. Konya Mevlana Şiir Akşamlarına katıldık. Bu gibi sosyal faaliyetler yürütmek kolaya değil, siz üyelerimize teşekkür ederim, sessiz sakin birbirine uyumlu çalışmayla bu işler yürüyor. Programlarımızla ilgili de bir örnek vermem gerekirse geçtiğimiz yıl lise ve dengi okullarda yazarlarımızın öğrencilerle buluşması oldu. Talas Belediye Kütüphanesi yazar öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yine Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz Yazar Okulu Seminerleri de Kayseri’de 15’den fazla okulda gerçekleştirildi. En son Prof. Dr. Mustafa Aydın hocamızla “Ok Burcu Salonunda gerçekleştirilen Şairler Buluşması da gerçekten güzel bir program oldu. Önümüzdeki dönemde ise, özellikle Kasım ayında Rahmetli Kurucu ve Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan’ın 70’li yıllarda yazmış olduğu ve Türkiye tarihine damgasını vuran “Batılılaşma İhaneti” kitabı için “Kitap Tahlili” programı gerçekleştireceğiz. Bir grup öğretmen ve akademisyen ile birlikte düzenleyeceğimiz programımız Mehmet Doğan ağabeyin bu önemli kitabını ve içeriği ile ilgili konuları gündeme getirmek açısından çok önemli olacak.”

Programın sonunda da, üyeler Başkan Mehmet Hüsrevoğlu’na birleştirici ve toparlayıcı yönetim anlayışından dolayı teşekkür ettiler ve önümüzdeki dönem içinde de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını beyan ettiler.