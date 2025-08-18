Türkiye Yazarlar Birliği'nden Mehmet Doğan'a Anma Programı

Ailesi, dostları, yazarlar, akademisyenler ve siyasetçilerin katıldığı programda TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Doğan’ın farklı yönlerini anlattığı duygu yüklü bir konuşma yaptı. “Bu çağın abide şahsiyetlerinden birisi olan Mehmet Doğan’a yol arkadaşı olmaktan şeref duyuyorum” diyen Bıyıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Dünyasının Kültür Köprülerini Kurdu”

“Mehmet Doğan, bağımsızlığına kavuşan Türk devletleriyle Türkiye arasında, daha Türk Devletleri Teşkilatı kurulmadan kültürel köprüler kurdu. Ufku olan bütün dev şahsiyetler gibi, yeni bir dünyanın kurulacağının farkındaydı. Kadim değerlerimizin muhafazası için okudu, okuttu, düşündü, düşündürdü. Üzerinde, Nurettin Topçu gibi büyük şahsiyetlerden devraldığı bayrağın sorumluluğunu taşıdı. Ömrünü milletine vakfetti.”

“Yazdığı Gibi Yaşayan Bir Münevverdi”

“Yazmak için durmak gerekir; ama o, durmadan yazabilen nadir kalemlerdendi. Şehirden şehire, ülkeden ülkeye koşarken bile yazdı. Popüler alanların cazibesine kapılmadan kalıcı eserler verdi. Yazdığı gibi yaşaması, yaşadığı gibi yazması, onu sahici kılan en büyük vasfıydı. Yunus’un ‘Kastım budur şara varam, feryâd-ü figân koparam’ mısraları, onun derdini en iyi anlatan ifadelerdir.”

“Millî Kültür Davamızın Kahramanı”

“Mehmet Doğan, sulh zamanlarının kahramanıdır. Mehmetçiğin sınır boylarında tuttuğu nöbet nasıl kutsalsa, Doğan’ın yurdun içinde tuttuğu kültür nöbeti de o kadar kutsaldır. Dil ve kimlik savaşımızda en ön safta yer aldı.”

“Türk Dünyasına Seslendi”

“Türk dilli halkların dünya içinde bir dünya olduğunu unutmayalım. Bu dünyanın farkına varmak, hem kendini hem de dışındaki dünyayı değiştirecek kudreti kazandırır. Geçmiş büyüklerimizi tanısak, eserlerinden haberdar olsak, 21. yüzyılda sesimiz daha gür çıkar.”

“Bir Rüyanın Peşinde Geçen Ömür”

“Yirmili yaşlarında rüya gören bir gençti. Osmanlı da bir rüyanın eseri değil miydi? O, kültür haritamızı yeniden çizmek için olağanüstü gayretler gösterdi. Dünyalık biriktirmek yerine dost biriktirdi; kariyer planı yapmak yerine kader planındaki sorumluluğunu yaşadı.”

Konuşmasını Mehmet Doğan’a vefa dolu sözlerle tamamlayan Mahmut Bıyıklı, “Menzîli mübârek, mekânı cennet, makamı âlî, rûhu şâd ü handân olsun” dedi.