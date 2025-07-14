  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şube Başkanlarına Kayseri, Yerinde Tanıtıldı

Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şube Başkanlarına Kayseri, Yerinde Tanıtıldı

Türkiye Yazarlar Birliği, Geleneksel 15. Şubeler toplantısını Kayseri'de gerçekleştirdi. Toplantının öğleden sonraki bölümünün ardından, 20 farklı şehirden gelen temsilciler için özel bir şehir tanıtım gezisi düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şube Başkanlarına Kayseri, Yerinde Tanıtıldı

Etkinliğe, Kayseri’nin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesinin ziyareti ile başlandı. Kayseri Tarih Araştırmacısı Osman Gerçek, bu önemli mekânda katılımcılara rehberlik etti. Osman Gerçek, Seyyid Burhaneddin'in Hz. Peygambere dayanan genetik silsilesi ve yaşadığı dönem hakkında bilgi verirken, Kayseri'nin coğrafi yapısını ve Kültepe'den Mazaka'ya geçiş sürecini de anlattı. 

Araştırmacı-yazar, Roma döneminde Ceaseria/Kayseria olarak bilinen şehrin kuruluş hikayesini paylaşarak, bu kentin Sezar adına kurulmuş olmasına rağmen zamanla ticari bir merkez haline geldiğini ve pazar/bedesten anlamında kullanılmaya başladığını vurguladı. Gerçek, Kayseri’nin dünya genelinde bu isimlendirme ile anılmasının önemine dikkat çekti. 

Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şube Başkanlarına Kayseri Yerinde Tanıtıldı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
Kayserili badmintoncular İstanbul'dan 2 madalyayla döndü
Kayserili badmintoncular İstanbul’dan 2 madalyayla döndü
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'
Vali Çiçek: "LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum"
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
'Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır'
“Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!