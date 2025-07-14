Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şube Başkanlarına Kayseri, Yerinde Tanıtıldı

Etkinliğe, Kayseri’nin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesinin ziyareti ile başlandı. Kayseri Tarih Araştırmacısı Osman Gerçek, bu önemli mekânda katılımcılara rehberlik etti. Osman Gerçek, Seyyid Burhaneddin'in Hz. Peygambere dayanan genetik silsilesi ve yaşadığı dönem hakkında bilgi verirken, Kayseri'nin coğrafi yapısını ve Kültepe'den Mazaka'ya geçiş sürecini de anlattı.

Araştırmacı-yazar, Roma döneminde Ceaseria/Kayseria olarak bilinen şehrin kuruluş hikayesini paylaşarak, bu kentin Sezar adına kurulmuş olmasına rağmen zamanla ticari bir merkez haline geldiğini ve pazar/bedesten anlamında kullanılmaya başladığını vurguladı. Gerçek, Kayseri’nin dünya genelinde bu isimlendirme ile anılmasının önemine dikkat çekti.

Bu anlamlı etkinlik, katılımcılara Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sundu.