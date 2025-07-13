Türkiye Yazarlar Birliği Zirve Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kayseri’nin kültür ve maneviyat açısından taşıdığı değerleri vurgulayarak, “Bugün edebiyatın yarınına dair söz söylemek için buradayız. Hem birlik olarak ikinci 50 yıl vizyonumuzu belirliyoruz, hem de Türkiye Yüzyılı’nı kültürel açıdan şekillendirmeye hazırlanıyoruz,” dedi.

Yaklaşık 20 şehirden gelen şube başkanları, gazeteciler, akademisyenler ve şairler iki gün boyunca edebiyatın teknolojik dönüşümle ilişkisini, gençliğin sanata bakışını ve dijital çağda kültür üretiminin yönünü tartışacak. Arıcan, yapay zekanın edebiyata etkisi üzerine de önemli bir değerlendirme yaparak, “Dijitalleşme ve teknoloji karşısında kültür kaybolmayacak, aksine yeni sözünü yine buradan, Erciyes’in zirvesinden dünyaya duyuracak” ifadelerini kullandı.

Bu yılki toplantı, TYB’nin Kurucu Şeref Başkanı Mehmet Doğan’ın yokluğuyla daha duygusal bir havada geçiyor. Arıcan, “Onun Kayseri’ye duyduğu derin anlamı hepimiz biliyoruz. Bu toplantı hem ona bir selam, hem de edebiyatımıza bir yön verme çabasıdır” diyerek duygularını dile getirdi.