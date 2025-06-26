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  • Türkiye'ye kaçak giren yabancı uyruklu şahıs DEAŞ üyeliğini reddetti

Türkiye'ye kaçak giren yabancı uyruklu şahıs DEAŞ üyeliğini reddetti

Kayseri'de, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan yabancı uyruklu M.D. suçlamayı reddetti.

Türkiye'ye kaçak giren yabancı uyruklu şahıs DEAŞ üyeliğini reddetti

Yabancı uyruklu M.D. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açıldı. Sanığı yargılanmasına bugün görülen duruşma ile devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık M.D. ve avukatı katıldı. Mahkemede söz alan sanık, “Ben sosyal medya hesabımda gezerken yanlışlıkla bir gruba girdim. Ben DEAŞ’a katılmadım. Özgür Suriye Ordusu’nda (ÖSO) görev yaptım. Türk ordusu ile birlikte devriye görevindeydim. Esat’a karşı görev yaptım. DEAŞ’ta eğitim almadım. Avukatıma ÖSO’da olduğum dair kanıtlar getirmiştim. Gösterilen fotoğraflar bana ait ama montajlanmış. Arkadaşım fotoğraflarda oynama yapmış bana gönderdi.  Avrupa’ya kaçmak için Türkiye’ye kaçak girdim. Burada yakalandım. Suçsuzum” dedi. Mahkeme savcısı sanığın ‘terör örgütü üyeliği’nden cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilemsi için duruşmayı erteledi.

Haber Merkezi

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