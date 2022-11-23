Türkiye'ye kaçak yollardan giren PKK'lı jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak olarak giriş yaptığı tespit edilen PKK mensubu 1 şahıs yakalandı.

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  • 23.11.2022 13:36
  • Güncelleme: 23.11.2022 14:12
Türkiye'ye kaçak yollardan giren PKK'lı jandarmadan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Türkiye’ye kaçak olarak giriş yaptığı tespit edilen PKK mensubu 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Develi ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonla Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat, 1 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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