Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin izleme ve değerlendirme maksadıyla Kayseri Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, Kayseri Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında Temel Eğitim Şubesi ile bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda modelin uygulanma süreci, okul düzeyindeki gelişmeler ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Haber Merkezi

