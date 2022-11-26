Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısı yapıldı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nın ilki yapıldı. Yapılan programa AKP Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı katıldı. Program Kuran-i Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında konuşan Milletvekili Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun ‘Türkiye Yüzyılı’ dediği başlığın Türkiye’de istişareler açılmasının en önemli başlangıç noktalarından bir tanesini Kayseri’de TÜMSİAD ailesi olarak yaptınız. TÜMSİAD ailesinin farklı isimlerle 21 yılda güçlü iradenin adı olan Cumhur İttifakıyla beraber devam eden partimizin istişarelerinde yanında gördük. Ekonomide, siyasette birçok konuda yanımızda gördük. Bu istişarenin en hayırlı başlığını bugün burada farklı yapılarda hamdolsun dile getirmiş olacağız. Bu ülkeyi idare edenler ister siyasetiyle isterse tüm yürütmesiyle beraber geçmişlerinden aldıkları tecrübeyi ileriye doğru tercüme edebildikleri kadar başarılı oluyorlar. Bugün dünya çok farklı sınavlardan geçiyor” ifadelerini kulandı.

Bu tür programların Türkiye’yi 2023 ve ötesine taşıdığını söyleyen Milletvekili Karayel, “Bu program 2023 Türkiye vizyonu kapsamında başkanımızın yaptığı bir program. İnşallah devamı gelecek. Bu ve bu çeşit programların hepsini ‘Türkiye Yüzyılı’na yani 2023 ve ötesine hazırlık şartı oluyor. Hazırlık yapılırken Türkiye vizyonu fikrini de piyasa tabiriyle satın alınmış olduğunu, millet tarafından kabul görmüş olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Koordinatör başkanımız TÜMSİAD’ın vizyonunu anlattı. Kayseri şubemizin yaptığı yüzlerce sağlıklı programdan bahsetti. Ocak ayından bu zamana kadar yapılan programların hepsi çok kıymetliydi” dedi.

‘BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA ZAHMET VARDIR’

Türkiye’nin birlikte olmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitçi, “Türkiye’nin tek bir şeye ihtiyacı var. Birlikte olmaya ihtiyacı var. Her zaman söylüyoruz. Birlikte rahmet ayrılıkta zahmet vardır. Biz birlikte olduğumuz zaman Türkiye’yi yenebilecek bir gücün olduğuna zaten inanmıyoruz. Kayseri Türkiye’nin sanayide zaman zaman 10’uncu, zaman zaman 11’inci şehri. Ama bazı ürünlerde özellikle mobilya üretiminde Türkiye’de 1 numarayız. Elektrikli ev aletleri ihracatında İstanbul’dan sonra biz 2’nci sıradayız” diye konuştu.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan ise, “Genel çerçevede dünya bir transformasyondan geçmekte. Yani değişim ve dönüşümden geçmekte. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde Türkiye Yüzyılı mottosuyla Sayın Cumhurbaşkanımız, bu yeni yüzyılın artık Türkiye Yüzyılı olmasıyla alakalı hedef koydu önümüze. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı içerisinde yapacağımız çalışmalar çok farklı bir ivme kazanacak. Bu alamda Sivil Toplum Kuruluşlarına çok ciddi görev düşmekte. Bizde bu istişare toplantılarını, bu vizyon üzerinden organize etmek istiyoruz. Dünyada değişen bu dengeler içerisinde sınırların, ticaretlerin ve insani yaklaşımların artık değiştiğini ve farklı olduğunu görmekteyiz. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde iş dünyasının da bir yol haritası çizmesi gerektiğini pandemi öncesinden de dile getiriyorduk” şeklinde konuştu.

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Atıcı’da, “Pandemi ve sonrasında küresel riskler giderek atmaya başlamıştır. Dünya ticaretinde yatırımların azaldığı, üretimin yavaşladığı, finansal akışın durmaya geldiği günlerden geçiyoruz. Bütün bunların yanı sıra geleneksel ticarette. Gıda ve tarım sektörünün stratejik bir öneme büründüğü günleri yaşıyoruz. Bir taraftan komşu ülkelerimizde yaşanan savaş ve iç karışıklıklar diğer taraftan Avrupa ülkelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını görüyoruz. Fırsatların ve tehditlerin iç içe geçtiği günümüz şartlarında ekonomik dengelerin lehimize çevrildiğine bütün kalbimizle inanıyoruz. Etrafımızda yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen şükürler olsun ki ülkemiz gıda ve enerji koridoru haline gelmiştir” dedi.