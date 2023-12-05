Türkiye yüzyılında herkesin en az iki dikili ağacı oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 9 yılda ise 878 bin ağaç diktiklerini söyledi.

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  • 05.12.2023 14:12
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:19
Türkiye yüzyılında herkesin en az iki dikili ağacı oldu
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 9 yılda ise 878 bin ağaç diktiklerini söyledi.

‘Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ parolasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Türkiye Yüzyılı’nında Kocasinan nüfusunun iki katı ağaç diklerini ifade etti.

Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak, ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkartan Başkan Çolakbayrakdar, “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Diktiğimiz ağaçların yanı sıra her geçen gün altyapısını güçlendirdiğimiz fidanlığımızda 400 binden fazla ağaç ve fidan hazır halde toprakla buluşmayı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2020 - 2021 yılında 200 bin metrekare alandan fazla yeşil alan, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare bu yıl ise 232 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırdık. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç, 2022 yılında 126 bin ağaç, bu yıl ise 132 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 9 yılda 878 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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İHA

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