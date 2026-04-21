'Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu' Çalıştayı Başlıyor

Talas’ın geçmişini, bugününü ve geleceğini bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı hedefleyen çalıştayda kentin kültürel, sosyal ve mekânsal gelişimi çok yönlü olarak değerlendirilecek. Alanında uzman akademisyenler, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek programda, Talas’ın vizyonuna yön verecek önemli başlıklar masaya yatırılacak.

AÇILIŞTA TARİHİN KAPILARI ARALANACAK

Çalıştayın açılışında, mesleğinde 42 yılı geride bırakan deneyimli gazeteci Doğan Koca’nın Talas’ın önemli yapılarından ilham alarak hazırladığı “Tarihi Kapılar” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak. İlçenin kültürel hafızasını yansıtan sergi, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurarak çalıştaya anlam katacak.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÜÇ ANA OTURUM

İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde “Dün” teması ele alınırken, ikinci gün “Bugün” ve “Yarın” başlıklarıyla devam edecek oturumlarda Talas’ın gelişim süreci kapsamlı şekilde analiz edilecek. Programın sonunda ise hazırlanacak sonuç bildirgesi ile ortaya çıkan fikirler somut bir yol haritasına dönüştürülecek.

BAŞKAN YALÇIN: “TALAS’I SADECE YÖNETMİYOR, GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalıştayın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz belediyeciliği yalnızca bugünü yönetmek olarak görmüyoruz. Talas’ı geçmişinden aldığı güçle geleceğe taşıyan bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu çalıştay, ortak aklın ve istişarenin en güzel örneklerinden biri olacak. Şehrimizin kültürel, sosyal ve mekânsal gelişimini bilimsel veriler ışığında ele alarak, daha yaşanabilir bir Talas için güçlü adımlar atacağız.”

Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Talas’ımızı daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar, geleceğimizi şekillendiren önemli bir rehber olacak.”

TALAS’IN YARINI İÇİN ORTAK AKIL VURGUSU

Talas Belediyesi’nin vizyoner projeleri arasında yer alan çalıştay, yalnızca bir fikir alışverişi platformu olmanın ötesinde, ilçenin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak stratejik kararların alınmasına zemin hazırlayacak.