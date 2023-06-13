Türkiye Yüzyılında tarım işçileri bunu mu hak ediyor?

Ülkemiz Türkiye Yüzyılına girerken Kayseri tarımına emek veren tarım işçileri en iptidai ve olumsuz şartlarda kurmuş oldukları çadırlarında yaşama tutunmaya devam ediyor. Tarım işçileri için üç-beş konteyner ve seyyar tuvalet banyo koymak çok mu zor?

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  • 13.06.2023 11:02
  • Güncelleme: 13.06.2023 11:02
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Türkiye Yüzyılında tarım işçileri bunu mu hak ediyor?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülkemizde olduğu gibi Kayseri'de de tarım işçileri mevsim şartlarına göre ülkemzi tarımına katkı sağlamak için memleketinden çok uzak bir köşede en iptidai şartlarda kendi çadırlarında aileleri ile yaşamaya ve tarıma destek vermeye çalışıyorlar.

Yıllardır geleneksel olarak devam eden kendi kurdukları çadırlarda ailelelri ile yaşama geleneği maalesef hala devam ediyor.

En olumsuz mevsim şarlarında neredeyse bir aydır aralıksız devam eden yağmur altında çadırlarında yaşamaya mahkum olan tarım işçileri insani yaşama şartlarına uygun ortamları hazırlayacak, kendilerine uzanan eli bekliyorlar.

Tarımsal alanların çevresine üç beş konteyner ve seyyar tuvalet ve banyolarının olduğu geçici yaşam alanları hazırlamak çok mu zor? 

Evinden ve yuvasından uzakta, çoluk çocuğuyla tarıma ve ziraata katkı sağlayan tarım işçileri için seyyar konteyner obalar, portatif ihtiyaç alanları oluşturmak artık elzem haline geldi.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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